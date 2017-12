ET %11 ​​ZAMLANDI

Yeni yıl öncesi et piyasası hareketlendi, küçükbaşta canlı hayvan fiyatı (kilo) 15 TL’den 17.5 TL’ye, büyükbaştaki canlı hayvan fiyatının ise 38-40 TL’den 45 TL’ye yükselmesi, et fiyatlarına zammı da beraberinde getirdi. Ete % 11 oranında zam yapıldı.

45 TL’DEN 50 TL’YE!... Daha önce kilosu 45 TL’ye satılan kuzu eti, %11’lik (5 TL) artış ile 50 TL’ye yükseldi. Yaklaşık 1 ay önce de büyükbaşta canlı hayvan fiyatı 10.5-11 TL’den 13 TL’ye yükselmiş, zammın ardından dana eti fiyatı da 38-40 TL yerine 45 TL olmuştu.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, girdi maliyetlerinin yükseldiğini, bununla birlikte iç piyasadaki ete yoğun talep olması nedeniyle kuzu eti satış fiyatlarına ortalama 5 TL’lik zam yapıldığını ve 50 TL’ye satıldığını söyledi.

Akbıçak, bir yıl içinde dana eti satış fiyatlarına 4-5 kez, kuzu eti satış fiyatlarına ise 3 kez zam yapıldığını vurguladı.

Kermeoğlu Et Pazarı Direktörü Mehmet Kermeoğlu ise et zammının ‘suni’ zam olduğunu ifade etti, Ocak-Şubat itibariyle etteki satış fiyatlarının düşeceğini kaydetti.

Öte yandan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt, et fiyatlarındaki yükselmenin nedeninin yeni yılın da etkisiyle iç piyasada yaşanan artışa bağladı, üreticilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğini de dikkat çekti.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Güvenlier ise et zammının hayvan üreticilerinden değil, kasapların yaptığını savundu, girdi maliyetlerinde ciddi yükselme yaşandığını, 50 kilogramlık hayvan yeminin satışının 56 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak:

Ortalama 5 TL zam

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, girdi maliyetlerinin yükseldiğini, bununla birlikte iç piyasadaki ete yoğun talep olması nedeniyle kuzu eti satış fiyatlarına ortalama 5 TL’lik zam yapıldığını ve 50 TL’ye satıldığını söyledi.

1 ay önce de dana eti satış fiyatlarına zam yapıldığını hatırlatan Akbıçak, bu zamla birlikte ortalama 38-40 TL olan dana eti satış fiyatının 45 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Akbıçak, bir yıl içinde dana eti satış fiyatlarına 4-5 kez, kuzu eti satış fiyatlarına ise 3 kez zam yapıldığını vurguladı.

“Arz talep birbirini karşılamıyor”

İç piyasada kuzu bulmakta sıkıntı yaşandığını, arz ve talebin birbirini karşılamadığını dile getiren Akbıçak, buna rağmen yapılan zammı ‘olmaması gereken bir zam’ olarak değerlendirdi.

Akbıçak, et fiyatlarının düşük olması nedeniyle birçok kişinin Kıbrıs’ın güneyinden alışveriş yaptığını söyleyerek, yapılan zam nedeniyle satışların daha da düşeceğini belirtti.

Piyasada ciddi kaçak et satışı olduğunu da kaydeden Akbıçak, bu konuda devletin önlem alması gerektiğine işaret etti.

Akbıçak, kontrollü olarak ve hak edişe göre ithal et izninin verilmesi gerektiğini söyleyerek, bu adımın atılması halinde haksız rekabetin önünün açılacağını, yurttaşların Kıbrıs’ın güneyi yerine iç piyasayı tercih edeceğini ifade etti.

Ülkedeki hayvan sayısının azaldığına da değinen Akbıçak, bu durumun da et fiyatlarına yapılan zammı etkilediğini belirtti.

Kermeoğlu Et Pazarı Direktörü Mehmet Kermeoğlu:

Et zammı suni, Ocak-Şubat’ta satış fiyatları düşecek

Kermeoğlu Et Pazarı Direktörü Mehmet Kermeoğlu, et zammının ‘suni’ zam olduğunu ifade etti, Ocak-Şubat itibariyle etteki satış fiyatlarının düşeceğini kaydetti.

Piyasadaki canlı kuzu satış fiyatının (okkası) 18-19 TL’den 22 TL’ye yükseldiğini söyleyen Kermeoğlu, bu nedenle de etin satış fiyatının ortalama 5-6 TL’lik artış yaşandığını aktardı.

Kermeoğlu, zam yapılmasına rağmen, et fiyatlarında yeni düzenlemeye gitmediğini, eski rakama göre satış yaptığını belirterek, “Et fiyatlarını değiştirdiğimde vatandaşların alım gücü düşecek” dedi.

Et fiyatlarının marketlerde 60-70 TL’ye satıldığına da dikkat çeken Kermeoğlu, şöyle devam etti:

Yılbaşında körpe kuzu çıkıyor. Bu nedenle fiyatlar yükseliyor. Dana etinde aynı şekilde zam yapıldı. Girdi maliyetleri de yükseldi. Elektrik her şey yükseldi… Et fiyatlarının yükselmesinde dövizin etkisi yok, serbest piyasa… Her sene, yılbaşı dönemi ete zam yapılır.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt:

İç piyasada talep arttı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt ise et fiyatlarındaki yükselmenin nedeninin yeni yılın da etkisiyle iç piyasada yaşanan artışa bağladı, üreticilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğini de dikkat çekti.

Dövizin yükselmesi nedeniyle vatandaşların Kıbrıs’ın güneyine geçerek et satın almadığını da ifade eden Onalt, kaçak et konusunda ciddi düşüş yaşandığını kaydetti.

Onalt, söz konusu nedenlerden dolayı vatandaşların iç piyasaya yöneldiğini yineleyerek, kuzu satışı fiyatlarında 1 TL’lik artış olduğunu, bununla birlikte büyükbaş hayvan fiyatlarında da düşüş yaşandığını dile getirdi.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Güvenlier:

Zammı hayvan üreticileri değil, kasaplar yaptı

Öte yandan Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Güvenlier ise et zammının hayvan üreticilerinden değil, kasapların yaptığını savundu.

Güvenlier, girdi maliyetlerinde ciddi yükselme yaşandığını, 50 kilogramlık hayvan yeminin satışının 56 TL’ye yükseldiğine değindi.

Dünya standartlarında canlı kuzu satış bedelinin 2.2 TL olduğuna yönelik bilgi de veren Güvenlier, canlı kuzu satış fiyatının (okkası)14.5 TL’den 16 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Güvenlier, şu anda piyasada (okkası)20-21 TL olarak satılan ‘körpe kuzuların’ olduğunu, Şubat ayına kadar piyasada rahatlama yaşanacağını sözlerine ekledi.