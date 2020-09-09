Esnaftan yeni oluşum çağrısı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ülkede zor günleri göğüsleyecek iradeye ihtiyaç olduğunu belirterek, Cumhuriyet Meclisi’ndeki siyasi partilere yeni bir oluşum için çağrı yaptı.

Salgının göz göre göre başını alıp gittiğini belirten Oda, “Açılım derken tam kapanmaya doğru gidiyoruz. Zor günleri göğüsleyecek bir iradeye acilen ihtiyaç vardır” açıklamasında bulundu.

“İŞ KAYIPLARI HIZLA YÜKSELİŞE GEÇTİ”

Odanın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Ülkenin yönetilmediğini, yönetilemediğini ifade etme zamanı çoktan geldi, geçiyor. O halde gereği için ne gerekiyorsa seçim sürecine rağmen hemen yapılmalıdır. Kriz derinleşiyor. Hemen karar alınması gerek, ‘dur bakalım” diyerek olmaz.

Mayıs ayından itibaren açılalım derken, tam kapanmaya doğru gidiyoruz. İş yerleri ya vakalardan dolayı ya da siftahsızlıktan kapılarına kilit vurmaya çoktan başladı. Alınmayan tedbirler, kontrolsüz ve yanlış açılımlar ülkeyi bu noktaya getirdi. Salgın göstere, göstere aldı başını gitti. İş kayıpları hızla yükselişe geçti. Salgınla ilgili artan endişeler haklı olarak korunma tedbirleri çerçevesinde insanımızı sokağa çıkmaktan yeniden alıkoymaya başladı.”

“ÇIĞLIKLARI SÖZE DÖKECEK DURUMDA DEĞİLİZ”

Toplumun değil, başka grupların çıkarlarının düşünüldüğünü, ona göre politikalar üretildiğini, ülkenin o nedenle bu durumda olduğunun savunulduğu açıklamada, şunlar da belirtildi:

“Endişeler artırıyor. Günleri, ayları siftahsız geçen esnafın, kapanan iş yerlerinin, işsiz kalan, banka taksidi, kira elektrik, seyrüsefer borcunu ödeyemeyen insanımızın, okula gidemeyen çocuklarımız ve ailelerinin çığlıklarını söze dökecek durumda değiliz. Ekonomisiyle, kurumlarıyla zaman içinde yarattığımız bu düzenden beklentimiz tedavi değil merhemdi. Yanı başımızdaki ve bize ait olan bir yapının el uzatması samimiyetini hissetmekti. Ötekileştirilmemek, insan yerine konmaktı. Biraz samimiyetle olup bitenin ve düştüğümüz hallerin dersini çıkarmaktı…”

“FREN ÇOKTAN PATLADI, ÇAĞRIMIZ AÇIKTIR…”

“Çağrımız çok açıktır. Elbette ki seçime karşı çıkacak durumda değiliz” denilen açıklamada, şunlar da ifade edildi:

“Sonbaharın kapımızı aşındırdığı bugünlerde tehlikenin daha da büyüyeceğini öngörmemek tam bir aymazlık olur. O halde gereğini yerine getirecek, hem ekonomik, hem sosyal, hem de sağlık alanında gelecek zor günleri göğüsleyecek bir iradeye acilen ihtiyaç vardır. Meclis tüm partileri ile derhal toplanarak kendi içinden krizle mücadele edecek ve yine tüm partilerin katılımıyla kabul görecek yeni bir yapıyı ya çıkarır ya çıkarır…”

Fren çoktan patladı. Gerçekten de daha hangi gerekçe ile neyi ve niye bekliyoruz?

Şimdi değilse ne zaman!?”