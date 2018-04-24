Esnafa 60 ay vadeli kredi imkanı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Türkiye İş Bankası arasında esnafa yönelik protokol imzalandı.



KTEZO toplantı salonunda bugün imzalanan protokole göre, ödeme gücü ve teminatlara bağlı olarak 50 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli kredi kullandırılabilecek. Protokole Türkiye İş Bankası Aş. KKTC Genel Müdürü Kaan Tokat ve KTEZO Başkanı Mahmut Kanber imza koydu.



KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde kadın girişimcilere, işyeri olarak kullanılacak taşınmaz mal alımlarına, taksi, otobüs, kamyonet gibi her türlü iş aracı için kredi talebinde bulunulabilecek. Ayrıca mal ve hizmet alımlarının yanı sıra taksit ödemeli ticari kredi şeklinde krediler kullandırılabilecek. Nakit yönetim ürünleri adı altında pos, vergi/ sosyal sigorta ve fatura ödemeleri, toplu havale, düzenli ödeme sistemi gibi hizmetler de verilebilecek.



KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, mal ve hizmet üreten gerçek ve tüzel üyelerin talep ettikleri kredilerin teminat yetersizliği halinde kredi garanti fonundan toplam kredi talebinin yüzde 60’ına kadar teminat talebinde bulunabileceğini vurguladı. Amacın; ekonomideki durgunluk ve çarpıklıkların yarattığı sıkıntıları bir nebze hafifletmek olduğunu söyleyen Kanber kredi ihtiyacı duyan esnaf üyelerin bilgilendirileceğini ayrıca her üyenin ayrıntılı bilgiye oda üzerinden ulaşılabileceğinin altını çizdi.



Türkiye İş Bankası Aş. KKTC Genel Müdürü Kaan Tokat ise yaptığı konuşmada, KTEZO’nun 10 bin aşkın üyesini krediyle buluşturmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi. Tokat, TL geliri olan esnafın uygun koşullarda TL olarak borçlanmasının önemli olduğu üzerinde durdu.



Protokol imza töreninde Türkiye İş Bankası KKTC Müdür Yardımcısı Hamide Dericioğlu, Girne Çarşı Şubesi Müdürü Feryal Enginsoy ve KTEZO yetkilileri de hazır bulundu.

