Esnaf da ‘kapatmaya’ tepkili

Her iki bölgedeki esnafın işlerinin olumsuz etkileneceğini düşünen Lefkoşa’nın kuzeyindeki Çarşı esnafı, geçişlerin kapatılması kararından şikayetçi…

Fehime ALASYA

Lokmacı esnafı, Coronavirüs gerekçesi gösterilerek alınan geçişleri kapatma önlemini ‘gereksiz’ ve ‘art niyetli’ bir uygulama olarak değerlendirerek, satışların durduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa çarşı esnafı, Lokmacı geçiş noktasının kapatılmasını eleştirerek, satışlarının olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Hem kuzey hem de güneydeki dükkânların bu uygulamadan zarar göreceğini düşünen esna, “Bir hafta sonra Coronavirüs yok mu olacak? O zaman ne değişecek?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçişleri kapatmak yerine daha sıkı güvenlik önemli alınarak güncel hayatı etkilemeden de her iki toplum bireylerinin korunabileceğine dikkat çeken esnaf, işlerin durma noktasına gelmesinden dert yandı.

Esnaf da uygulamaya tepkili: “Satışlar durdu…”

Ulus Basri: “Geçişler daha sıkı tedbirleri ile kontrollü yapılabilinirdi”

“Kapının kapanması esnafı çok fazla etkiliyor. Esnaf yatırımını yapması, dükkânını açmasında tüm hazırlıklarını ona göre yapıyor. Aniden bu durumun gündeme gelemsi çok kötü oldu. Kapıların açılmasının ardından bölgeye büyük bir canlılık geldi. Hem güney için hem de kuzey esnafı için. Fakat şimdi gelen açıklamaları düşünüyoruz, acaba 1 haftadır? Bir bilinmezlik var… Bu virüs dünyada yayılan ve herkesin korktuğu bir olay ama bu durum karşılıklı sıkı tedbirlerle daha güvenli ortam yaratarak sağlayabilirlerdi. Termal kameralarla her iki tarafında güvenliğini ve önlemini sağlayarak kontrollü geçişler yapılabilinirdi. Ama bu şekilde kapıların tek taraflı kapanması bizi ‘acaba 1 hafta sonra açılacak mı? ‘ diye düşündürüyor.”

Öznur Calban: “Bir hafta sonra bu virüs yok mu olacak?”

“Bu kapı zaten turistlere yönelik bir kapıdır. Kıbrıslı Türklerin çok uğradığı bir kapı değil. bu çerçevede kapanmış olması bizi çok kötü etkileyecek. İnternetten önceki gün öğrendik. Çok tepkiliyiz. Virüs geçecekse diğer kapılardan da geçebilir. Bu kapı kapansa, turistler geçmese biz nasıl para kazanıp kira ödeyeceğiz. Bugün aybaşı, hafta sonu, neden durduk yere böyle bir tedbir. Bize Coronavirüs bahane gibi geliyor. Bir hafta sonra bu virüs yok mu olacak? Virüs için tedbirleri arttırmalılar ve geçişler açık kalmalı.”

Öğünsen Hacışakiroğlu: “Bizim de, onların da esnafının çok kaybı olacak”

“Bence bu durum her iki bölge esnafını da etkileyecek. Buradaki geçişler, turist akışı bölgeye çok fayda sağlıyordu, kapının kapatılması çok kötü oldu. Bir hafta bekleyip durumu göreceğiz. Coronavirüs bahanesi veya mülteci bahanesi bence çok doğru değil. Farklı tedbirler alınıp, burayı kapatmasaydılar çok daha iyi olurdu. Bizim de, onların da esnafının çok kaybı olacak. Okullar, üniversiteler, büyük alışveriş merkezler, hava alanına gidişler çok düşecek.”

İsmail Gamar: “Sabahtan beridir esnaf oturuyor. Herhalde bir hafta kimse iş yapmayacak”

“Diğer kapılar açık, virüs diğer kapılardan geçemez mi? Neden farklı tedbir almadılar? Bu uygulama çok saçma. Araba ile olan geçişler bile serbest. Burada tüm satışlar durdu. Sabahtan beridir esnaf oturuyor. Herhalde bir hafta kimse iş yapmayacak.”

Hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçmek isteyen turistler, kapılardaki görevlilerle karşılaştı. Kısa süreli bilgi alan turistler, geri dönmek zorunda kaldı…

Kapılardaki sessizlik, görenlere 1974’lü yılları anımsattı. 2003 yılında açılan ve bulunduğu bölgeye de hareketlilik sağlayan geçiş kapılarının ilk kez bu kadar uzun süre kapanması ve yeniden sıkı sıkı güvenlik şeritleriyle, demir bariyerlerle donatılması görenlerin içini burktu.