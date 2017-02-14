Eşleşmeler belirlendi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kolan British Hospital Kupası, 21, 22 ve 24 Şubat tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Eski adı ile Federasyon Kupası’na bu yıl ana sponsor olarak Kolan British Hospital destek verdi. 13’üncüsü oynanacak olan Kolan British Hospital Kupası’nda eşleşmeler federasyon lokalinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Büyük erkekler liginde yer alan 7 takımın tamamının yer aldığı kura çekiminde çeyrek finaliGirne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bay geçerken, Girne Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA), Koopspor ile Mapfree ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) eşleşti. Kupanın finali 24 Şubat Cuma günü saat 19.00’da oynanacak.

ÇEYREK FİNAL (21 Şubat Salı)

Girne Üniversitesi – MGA (16.30)

Koopspor – Mapfree (18.30)

YDÜ – LAÜ (20.30)

GAÜ (Bay)

YARI FİNAL (22 Şubat Çarşamba)

Girne Üniversitesi – MGA Galibi / Koopspor – Mapfree (18.00)

YDÜ – LAÜ Galibi / GAÜ (20.00)