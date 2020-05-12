Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, Meclis’te konuştu, “Eskiye değil, daha iyi bir yeniye dönelim” dedi.



Erhürman, yasa gücünde kararname uygulaması yerine iradenin yeniden Meclis’e dönmesi yönünde çağrı yaptı.



Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkeye kaynak aktarımı yönünde hükümetten bazı isimlerin açıklamalar yaptığını söyleyen Erhürman, “Bu kaynağın nerelere harcanacağı ve nasıl bir planlama yapıldığını bilmek isteriz” diye konuştu



Erhürman şöyle konuştu:

“Hükümetten bazı arkadaşlarımızın açıkladığı ve bizim de öğrendiğimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nden belli bir kaynağın aktarılacak olmasıdır. Elbette haneleri destekleyin, sağlıktaki eksikliklere yardım edin demek güçtü, ancak kaynak geldikten sonra bunun nereye harcanacağı ve nasıl bir planlama yapılacağını bilmek isteriz. Her kaynak bu dönemde sınırlı kaynaktır, devletin eline geçecek kaynak nasıl harcanacak öğrenmeliyiz.”



“İç talep ve güneyden gelecek talep önemli”



Ekonomiye yönelik talebin öğrenciler, turistler ve güneyden gelen Kıbrıslı Rumlardan oluştuğunu, ayrıca bir iç talep de olduğunu anlatan Erhürman, “Turizm ve yükseköğrenimden gelen talep hemen eski noktaya ulaşmayacak gibi görülüyor. O zaman içerideki talebi ayrıca güneyden gelecek talebi hızla arttırmamız şarttır.” dedi.



Geçiş noktalarının ne zaman açılacağına yönelik kararın öncelikle sağlık uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Ancak sağlık sonrası geçiş noktalarının açılması bekletilmemelidir. Bunları yapmazsak piyasada ciddi kayıplarımız olacak. Yaratacağımız veya sağlayacağımız kaynağı nasıl harcayacağımız çok önemlidir” diye konuştu.



Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:



“Normalleşmeden bahsediyoruz ancak bildiğiniz gibi normalimiz de iyi değildi. Yeni bir plan, öğrendiklerimizle devam edelim. Tam zamanıdır, turizm kapanmışken yapalım deyip yapmadıklarımızı yapalım, tanıtımı, teşviği gündeme alalım… Açıldıktan sonra işler başka noktaya gelir, eskisi çok iyiymiş gibi eskisine dönmeye çalışırız. Kitle turizmine uygun bir durumumuz yok artık. Yükseköğretimde hep konuştuğumuz şey, nicelikten nitelik bazına geçmek. Özellikle online eğitim oldukça biz kimseyle rekabet edemeyiz. İnşaatta imar planlarını bu durgun dönemde devreye sokmamız lazım. Dünya, tarımın ve hayvancılığın önemini net olarak fark etti. Tarımda planlamayı önemseyelim. Bu dönemde bu sektörü devreye sokalım. Tarımda hayvancılıkta kaliteli üretim yapmayı teşvik edecek kalemler yaratalım. Yeniyi kurgulama dönemindeyiz. Özellikle işlenmiş gıdalar konusunda gerekli kriterlere uymayanları kaldıralım. Bugün vergi tüketimini konuşurken, lüks tüketimde daha fazla vergilemeyi unutmayalım. Bu dersten faydalanalım, ortaya çıkacak her kaynak sınırlıdır, tüm dünya sosyal devletin önemini bir kez daha fark etmiştir.”