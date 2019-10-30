Eski vekil Vehbi trafik cezasını istinaf etti
Eski milletvekili Ergün Vehbi şahsına gelen trafik cezasını istinaf etti.
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Devrim DEMİR
Eski milletvekili Ergün Vehbi şahsına gelen trafik cezasını istinaf etti. Vehbi alt mahkemede şahsına bir ceza görüşüldüğünü ve bin TL ödemesine emir verildiğini söyledi. Cezayı ödediğini ancak anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Vehbi az sonra Yüksek İdare Mahkemesi ne çıkacak.
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