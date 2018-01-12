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Eski vekil ve bakanlar polise şikayet edildi

Eski vekil ve bakanlar polise şikayet edildi

Özersay, seçimi kazanmayan bazı bakanlar hakkında, devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduklarını duyurdu.

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, seçimi kazanmayan bazı milletvekilleri ve bakanlar hakkında, devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduklarını duyurdu.

Özersay'ın paylaşımı şöyle;

 Seçimi kazanamayan ve milletvekili olamayan bazı eski Bakanların artık dokunulmazlık zırhı olmayacak, hatta artık bu zırh yok. Bu nedenle az önce itibariyle haklarında devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduk. Biz söylediklerimizi, sırf söylemiş olmak için söylemedik, yapmak yönünde irademiz vardır, gereğini yapmaya devam edeceğiz.

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