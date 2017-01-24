Eski takımına geri döndü

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da forma giyen Bilal Ceylan eski takımına transfer oldu. Adı bir süredir Kaymaklı ile GAÜ Çetinkaya arasında gerçekleşmesi düşünülen takas transferde geçen Bilal, bir süredir kendisi ile ilgilenen Türk Ocağı’na transfer oldu. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katan Girne ekibinin satın alma opsiyonunu da aldığı öğrenildi. Bilal Ceylan daha önce 2014 – 2015 futbol sezonunda Türk Ocağı forması giyerek 1. Lig şampiyonluğu yaşamış ve Süper Lig’e terfi etmişti.