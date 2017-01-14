Eski su boruları tutuştu!
Hurdacı tarafından kaynak ile kesilmeye çalışıldığı sırada çıkan kıvılcımlar nedeniyle borular ateş aldı.
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Lefkoşa Su İşleri Dairesi’nin avlusunda bulunan eski su boruları yandı. Hurdacı tarafından kaynak ile kesilmeye çalışıldığı sırada çıkan kıvılcımlar nedeniyle borular ateş aldı.
Dün 15:35 raddelerinde Su İşleri Dairesi çalışanları ve bölgedeki yurttaşlar tarafından fark edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Çıkan yangın sonucu 8 tane su borusu zarar gördü.
FOTOĞRAFLAR: Didem MENTEŞ
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