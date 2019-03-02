Eski sevgilisinin aracını, yeni sevgilisiyle yaktı

Lefkoşa’da kendisinden ayrılan eski nişanlısının almış olduğu karavanı kundaklayan zanlı Z.Ş. ve erkek arkadaşı S.M.C. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli, mahkeme huzurunda bulunan zanlılar Z.Ş. ve S.M.C.’in 1 Mart tarihinde saat 21.05 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da zanlı Z.Ş.’in eski nişanlısı olan müşteki Erbil Gürdür’ün, Z.Ş.’den mahkeme emri ile aldığı karavanın üzerine yanıcı madde dökerek kundakladıklarını söyledi. Polis her iki zanlının bölgede yapılan kamera görüntüsü incelemesi sonucu tespit edildiğini ve şubeye celp edilerek tutuklandıklarını belirtti. Meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve alınması gereken ifadeler toplanması gereken emareler olduğunu belirten Polis memuru Civisilli tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar pişman olduklarını ve bir anlık sinir ile suçu işlediklerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.