“Eski sevgilisine şantaj yaptı”

Lefkoşa’da eski sevgilisini cinsel içerikli videoları ile tehdit eden zanlı H.İ.E. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, huzurda bulunan zanlı H.İ.E.’nin, ‘şiddet tehdidi’ suçu ile methaldar olduğunu belirtti.

Yavuz, zanlının 23 Mart saat 19.30’da eski kız arkadaşı olan Lefkoşa'da sakin G.G.’nin daha önceden çekilmiş olduğu cinsel içerikli videolarını tasarrufuna geçirdiğini söyleyerek, kendisi ile tekrar barışması için "Eğer benimle barışmazsan elimde olan videolarını yayacağım" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Yavuz, zanlının aynı gün aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Yavuz, zanlının TC vatandaşı olup KKTC’de çalışma izni ile çalıştığını söyleyerek, davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 10 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.