Eski Milletvekili Hacıahmetoğlu yaşamını yitirdi

Kıbrıs Türk siyasetinde en uzun milletvekilliği yapmış kişilerinden biri olan 86 yaşındaki Mustafa Hacıahmetoğlu, yaşamını yitirdi.

Mustafa Hacıahmetoğlu, 33 yıl milletvekilliği yapmış, uzun yıllar da siyasetten kopmamıştı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı geçtiğimiz yıl eski milletvekili Mustafa Hacıahmetoğlu'nu ziyaret ederek Meclis'in anı plaketini de takdim etmişti

Hacıahmetoğlu kimdir?

1931yılında doğan Hacıahmetoğlu, 1958 yılında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Girne Kazası Temsilcisi oldu ve uzun süre Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1979'dan 1983 yılına kadar, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yaptı.

1960’da, Türk Cemaat Meclisi Üyesi, 1970’de milletvekili olarak seçildi. 1976, 1981 seçimlerinde de milletvekili seçildi. 6 Aralık 1983'de oluşan Kurucu Meclisin de üyesi idi. 1985 ve 1990 seçimlerinde, Ulusal Birlik Partisi’nden Girne milletvekili seçilerek Meclis’te görevini sürdürdü.

1993 erken seçimlerini Girne kazasında birinci sırada tamamlamasına rağmen milletvekilliği o dönemki hükümet tarafından elinden alındı. KKTC de en uzun milletvekilliği yapmış kişilerdendir. TMT'de görev almıştır. 1961'de uçak kazası geçirmiştir, uçaktan kurtulan az kişinin arasındadır. Meclis başkanı ve cumhurbaşkanı vekilliği yapmıştır.