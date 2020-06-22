Eski kız arkadaşını tehdit etti tutuklandı

Gönyeli’de meydana gelen şiddet tehdidi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.F., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, zanlının ‘Şiddet tehdidi ve mülke tecavüz’ suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, 21 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Gönyeli’de zanlının eski kız arkadaşı olan R.Ç’nin başka bir kişiyle nişanlandığı gerekçesiyle ikametgâhına izinsiz girip, mülküne tecavüz ettikten sonra şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlı M.F.,’nin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.