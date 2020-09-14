Eski kız arkadaşını darp etti

Lefkoşa’da kendisinden ayrılan eski kız arkadaşını darp edip zorla öperek cinsel taciz de bulunan zanlı A.İ., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlının 12 Eylül tarihinde Lefkoşa’da Küçük Sanayi Sitesi İsimsiz Toprak yol üzerinde kendinden ayrılıp eski eşine dönmesini hazmedemediği gerekçesi ile eski kız arkadaşının boğazını ve çenesini sıkıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın devam ettiğini verdiği ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.