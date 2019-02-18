Eski kaymakam karar gününe kadar tutuklu
Dipkarpaz’da özel koruma alanına inşa edilen kaçak bungalovların yıkım emrini görevdeyken yerine getirmekte geciktirdiği gerekçesiyle aleyhinde açılan dava nedeniyle yargılanan İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz için tutuklama emri çıktı.
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Dipkarpaz’da özel koruma alanına inşa edilen kaçak bungalovların yıkım emrini görevdeyken yerine getirmekte geciktirdiği gerekçesiyle aleyhinde açılan dava nedeniyle İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz için tutuklama emri çıktı.
YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, Yılmaz’ın yargılandığı davanın kararı 20 Şubat Çarşamba günü İskele Kaza Mahkemesi’nde açıklanacak.
Yılmaz, mahkeme emri gereğince karar gününe kadar tutuklu kalacak.
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