Eski Girne Hastanesi İhalesine yurt dışından da katılım olabilecek

Sağlık Bakanlığı’nın eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin bakım ve tedavi merkezi olarak kullanılması için çıkacağı ihaleye, KKTC’de kurulmuş olmayan işletmeler de katılabilecek.

Bakanlar Kurulu, eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin, arazisiyle birlikte, restore edilerek 25 yıllık süre için bakım ve tedavi merkezi olarak kullanılması için çıkılacak ihaleye, ihale tahmini bedelinin Kamu İhale Yasası 'nda belirtilen 4 milyon TL’lik eşik değerinin üzerinde olması sebebiyle, KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işletmelerin de katılabilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu’nun bu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.