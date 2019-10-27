Eski eşini darp etti, ‘İyi niyet gösterdim’ dedi

Lefkoşa'da kadına şiddet meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı M.A. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, olguları aktardı. Polis Soykara, 26 Ekim’de Lefkoşa’da zanlı M.A.’nın ayrıldığı eşi D.Y ile evde tartışırken darp ettiği ve tehdit ettiğini anlattı. Polis, zanlının D.Y’yi ciddi şekilde darp ettiğinin altını çizdi. Polis, görgü tanıklarından ifadeler alınacağını belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı M.A., şiddet yanlısı birisi olmadığını söyleyerek, “İyi niyet gösterdim. Evimde kalmasına izin verdim. İyi bir babayım” ifadelerini kullandı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.