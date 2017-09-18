Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri ile İskele Polis Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyon sonucunda Derince köyünde eski eser nitelikli para ve heykel ele geçirdi. Konu eski eserler nitelikli para ve heykeli tasarrufunda bulunduran Mehmet Bülbül ise tutuklandı.

Mağusa’da başlayan operasyon Derince’de son buldu…

Elde edilen bilgilere göre Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri aldıkları eski eser ihbarı üzerine harekete geçti. Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri ile İskele Polis Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri eski eser operasyonu Mağusa’da başlayıp Derince’de son buldu. Polis ekipleri ortaklaşa yürüttükleri operasyon sonucunda Derince’de Mehmet Bülbül’ün tasarrufunda eski eser nitelikli para ve heykel bularak emare alırken Mehmet Bülbül ise tutuklandı. Zanlı Mehmet Bülbül’ün bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

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