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Eski eser ararken yakalandılar

Eski eser ararken yakalandılar

 Tuzluca-Kurtuluş köyleri arasındaki arazide eski eser arayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

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 Tuzluca-Kurtuluş köyleri arasındaki arazide eski eser arayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  dün akşam saat 22.00 sıralarında, Tuzluca - Kurtuluş köyleri arasındaki bir arazide, yetkili makamdan izinsiz eski eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada suçüstü tespit edilen R.K.(E-55), G.Y.(E-45) ve T.K.(E-43) tutuklandı.

ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN İKİ GENÇ TUTUKLANDI

Yaşları 17 ile 19 arasında değişen iki gencin Gönyeli - Alayköy yolu üzerindeki çalışmalarda yer altından çıkarılan elektrik kablolarını çaldığı tespit edildi.

Gönyeli Belediyesi’nin bir şirkete yaptırdığı elektrik şebekesi çalışması kapsamında yeraltından çıkarılan elektrik kablolarını çalan İ.D.(E-19) ve İ.A. (E-17)  tutuklandı. Olayın,  şubat ayında meydana geldiği belirtildi.

 

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