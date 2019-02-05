Eski Doğanlı Dinamo Zagreb’de

Bir dönem Doğan Türk Birliği forması giyen Niyeryalı futbolcu Believe Atiemwen, Hırvatistan Birinci Lig ekiplerinden Dinamo Zagreb’e transfer oldu.

Believe yeni takımının formasını cumartesi günü ilk kez giydi.

Doğan Türk Birliği’nde 2014 – 2015 ve 2015 – 2016 sezonlarında bir buçuk yıl forma giyen Believe, daha sonra Türkiye’de Kayseri Erciyespor’a transfer olmuştu. Daha sonra Çaykur Rizespor’a transfer olan Nijeryalı futbolcu kiralık olarak Şanlıurfaspor ve Manisaspor’da görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yılın devre arasında serbest transferle Hırvatistan Birinci Lig ekiplerinden Gorica’ya transfer oldu.

2 milyon 650 bin Euro ödendi

Gorica’da gösterdiği performans sonrasında ligin üst seviye takımlarından Dinamo Zagreb’e transfer olan Believe için kulübüne 2 milyon 650 bin Euro gibi bir transfer bedeli ödedi.

Cumartesi günü 19’uncu hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb konuk ettiği NK Rudes takımını 7-2 gibi farklı skorla yenerken, Believe 65’inci dakikada oyuna dahil olarak 25 dakika forma giydi. 23 yaşındaki Believe’in formasını giydiği Dinamo Zagreb, 19 haftası geride kalan ligde en yakın rakibinin 14 puan önünde lider konumda bulunuyor.