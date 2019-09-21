Eski bürokrata 'taciz' davası

YENİDÜZEN - ÖZEL

UBP hükümeti döneminde personeline yönelik cinsel içerikli ‘sözlü tacizde’ bulunduğunu iddia edilen eski bir bürokratın davası Ceza Mahkemesi'ne taşındı.

Dava dün Lefkoşa Ceza Mahkemesi Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşüldü. Davanın ilk günü olması nedeniyle, İddia Makamı ithamnamede bir takım değişikliğe gideceğini beyan ederek gün talebinde bulundu.

‘Sözlü taciz’ suçlaması ile Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde yargılanması beklenen eski bürokratın davası Ekim ayının ilk haftasına ertelendi. Söz konusu şahsın aynı kurumda çalışan kadın bir personeline sözle cinsel içerikli tacizde bulunduğu iddia ediliyor.