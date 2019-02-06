Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski milletvekili ve eski bakan Hasan Yumuk vefat etti.

Hasan Yumuk için yarın saat 10.00’da Meclis bahçesinde tören düzenlenecek.

Hasan Yumuk, 1943 yılında, Kars'ta (Türkiye) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kars'ta, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Yumuk, 1976 yılına kadar serbest avukatlık yaptı ve l976 yılında Kıbrıs’a yerleşerek bir süre Sanayi Holding'de görev aldı.

Kıbrıs'a yerleşmesinden kısa bir süre sonra Ulusal Birlik Partisi’ne üye olan Yumuk, önce Parti Meclisi’ne seçildi, daha sonra da Genel Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi ve Genel Sekreter Yardımcılığında iki dönem görev aldı.

1990 genel seçimlerinde, Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçilen Yumuk, 1990-1994 yılları arasında İskan Bakanı olarak görev yaptı.

TATAR’DAN MESAJ

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Hasan Yumuk’un ölümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi eski milletvekili, eski Bakan Hasan Yumuk’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Hasan Yumuk partisine ve KKTC’ye bağlılığı ile hep anılacaktır.Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”