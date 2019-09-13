Eşkâlleri kamer görüntülerine yansıdı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Jumbo Bazar’ın soyulması ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli görülen zanlılar O.A., J.A., ve D.A.A., aleyhindeki soruşturma devam ederken, ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Dükkân Açma, Sirkat ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 09-10.09.2019 tarihlerinde 02.15.-06.15 Saatleri arasında Özker Özgür Caddesi No-40 K/Kaymaklı Lefkoşa’da faaliyet gösteren Jumbo Bazaar isimli işyerine içerisine giren zanlıların işyeri içerisinden muhtelif markalarda kıyafet, nakit para ve elektrikli aletleri sirkat ettiklerini belirtti.

Bağış kutusuna atılan paraları çaldılar

Polis, ayrıca ayni yerde yaklaşık üç aydır muhafaza edilen ve bırakıldığı günden itibaren içerisinden hiç para alınmadan birikilmesi için uğraşılan

KKTC Engelliler Derneği'ne ait bağış kutusu açılarak içerisinden henüz rakamı tespit edilemeyen miktarda para sirkat ettiklerini söyledi. Sakallı, olayın polisin bilgisine 11 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00 raddelerinde gelmesi ile soruşturma başlatıldığını ve eşkâlleri kamera görüntülerinde belli olan zanlıların adli şube amirliğince oluşturulan bir polis ekibi tarafından 12 Eylül 2019 tarihin de kalmakta oldukları ikametgâhlarında tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Sakallı mahkemeden temin edilen arama emri ile konu ikametgâhda zanlılar Osamor Kennedy, Darlington Aplaba Alaku, Joshua Azubuike’nin tespit edildiğini ve huzurlarında mahkeme emri ile yapılan aramada sirkat edilen bir takım eşyaların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, bu olgular ışığında meselenin henüz yeni başladığını söyleyerek, nakit paralar yanında birçok eşyanın da arandığını anlattı.

Soruşturma devam ediyor

Alınacak ifadeler ve suç ortaklarının olma olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyen polis, zanlıların serbest kalması halinde hem kayıp emarelere hem de alınacak ifadelere etki edebileceğinden üç zanlının da üç gün süre ile poliste kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emri verdi.