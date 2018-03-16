ESK Öğrencilerinden 100% başarı

The English School of Kyrenia (ESK) öğrencileri kısa süre önce girmiş oldukları A-Level sınavlarında 100% başarı sağladılar. Bu, öğrencilerin olduğu kadar aileleri ve öğretmenlerinin de gerçekten gurur duyacakları olağanüstü bir başarı. Detaylar aşağıdaki gibidir:

Olgun Aksaray: - Kimya A-Level

Ozan Ramadan Karaca: - Bioloji A-Level

Tareq Omer: - Matematik, Fizik ve Kimya A-Level

ESK Müdürü, Mr Hector MacDonald, verdiği demeçte: ‘Böylesi olağanüstü sonuçları mümkün kılan kilit bileşenler kişisel-disiplin, sıkı çalışma ve azimdir. Öğrencilerimizi ve öğretim ekibimizi gönülden kutlarız.’