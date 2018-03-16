ESK Öğrencilerinden 100% başarı
ESK Öğrencilerinden Matematik, Kimya ve Bioloji A-Level sınavlarında 100% başarı
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The English School of Kyrenia (ESK) öğrencileri kısa süre önce girmiş oldukları A-Level sınavlarında 100% başarı sağladılar. Bu, öğrencilerin olduğu kadar aileleri ve öğretmenlerinin de gerçekten gurur duyacakları olağanüstü bir başarı. Detaylar aşağıdaki gibidir:
Olgun Aksaray: - Kimya A-Level
Ozan Ramadan Karaca: - Bioloji A-Level
Tareq Omer: - Matematik, Fizik ve Kimya A-Level
ESK Müdürü, Mr Hector MacDonald, verdiği demeçte: ‘Böylesi olağanüstü sonuçları mümkün kılan kilit bileşenler kişisel-disiplin, sıkı çalışma ve azimdir. Öğrencilerimizi ve öğretim ekibimizi gönülden kutlarız.’
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