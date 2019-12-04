"Eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz"

Dila ŞİMŞEK

İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri'nin Başkanları düzenledikleri basın toplantısı ile Yeniboğaziçi, İskele ve Mağusa İmar Planı Taslağını onaylamama gerekçelerini paylaştı.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'in katılacağının belirtilmesine karşın olmadığı basın toplantısında, Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar 5-6 maddede değişiklik talepleri olduğunu belirtirken, İskele Belediyesi adına konuşan İskele'nin Şehir Plancısı Can Kara 'belirsizliğe işaret etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, basın açıklamasında konuşma yaparak, İmar Planı taslağında düzenlemeye gidileceğini ve tekrar oylamaya gidileceğini söyledi. Zurnacılar, "Bir kısmın zenginleşirken, bir kısmın fakirleşmesini onaylamıyoruz. Beş altı maddede değişiklik olmasını istediğimiz için reddettik. Üç belediye başkanının da isteği halkın refahıdır" dedi.

İskele Belediyesi adına konuşan İskele'nin Şehir Plancısı Can Kara, "İmar Planı çok zaman alınan, çok sıkı çalışılan bir plandır. Biz gördük ki, İmar Planı'nda önceki taslağa göre ciddi değişiklikler olmuş, belirsizlikler olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle red cevabı verdik" şeklinde konuştu.

Düzenlenen basın toplantısına Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter katılmadı.