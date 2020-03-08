“Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz”
8 Mart Organizasyon Komitesi ve sivil toplum örgütleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi önünde buluştu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüdü.
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8 Mart Organizasyon Komitesi ve sivil toplum örgütleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi önünde buluştu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüdü.
“Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz” sloganıyla eylem yapan Komite Çalışma Bakanlığı önünde açıklama da yaptı.
Kadın Eğitim Kolektifi (KEK), Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü'nden oluşan 8 Mart Organizasyon Komitesi polis eskortu eşliğinde yürüdü..
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