Esir değişimi ve İsmet Özkavra

Girne’nin sevilen öğretmeni, müdürü, kulüp başkanı İsmet Özkavra dün son yolculuğuna uğurlandı. Matematik öğretmeni, Türk Ocağı Limasol (TOL) eski başkanı; Fenerbahçe fanatiği İsmet Özkavra için sevenleri gözyaşı döktü. 1964’te Lefkoşa Türk Lisesi’nde öğretmenliğe başlayan, bir dönem Namık Kemal Lisesi’nde de görev yapan İsmet Özkavra, özellikle de Limasol 19 Mayıs Lisesi ve Girne Anafartalar Lisesi’nde hafızalara kazınmıştı.

İsmet hocanın ardından unutulmaz bir fotoğraf da arşivlerden çıktı, ışıkla yeniden buluştu. Savaş sonrasında Ledra Palace Otel önündeki esir değişimi, en önde İsmet Özkavra, Leymosunldan getirilen esirler otobüslere yol alıyorlar. Oradan da Girne’ye gidecekler. Kadınlar ve çocuklar, Leymosun’da…



(Fotoğraf: UN Arşivi)











