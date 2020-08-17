Eşinin yüzünü yumrukladı

Gönyeli’de oğlunun boğazını sıktığını esnada araya giren E.S’yi darp eden zanlı A.S., yapılan şikâyet üzere tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, olguları aktardı.

Polis, zanlının 16 Ağustos tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen ‘ciddi darp’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, Gönyeli’de yaşanan olayda zanlı 16 yaşındaki oğlunun kendisinden habersiz dışarıya çıktığı gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası boğazını sıktığı esnada araya giren eşi E.S'yi iterek başının sağ kısmını kapıya çarpmasına sebep olmak ve yine eşinin yüzüne defalarca yumruk vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, müşteki ve oğlunun ayni gün LDH acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının TC ve KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinin olduğu bölgeden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.