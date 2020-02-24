‘Eşinin yüzüne tabak fırlattı’

Lefkoşa’da çöp dökme konusu üzerine tartıştığı eşinin yüzüne tabak atarak ciddi şekilde darp ettiği belirtilen Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. zanlı E.D tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme, birçok kez eşine karşı ciddi darp suçunu işlediği ve geçtiğimiz yıl yargılanıp 3 bin TL para cezası aldığını belirtilen Zanlı kocayı, yargılanıncaya kadar cezaevine gönderdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nurçin Hocaoğlu,

23.02.2020 tarihinde Hamitköy - Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp' suçu ile ilgili olarak Lefkoşa'da sakin E.D’nin isimli şahsın bahse konu suçu işlediğine dair şahadet olduğunu belirtti. Hocaoğlu, 23.02.2020 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin E.D’nin kalmakta oldukları Lefkoşa’daki ikametgâhlarının mutfağında çöpleri dökme yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu, eşi D.D.’ye önünde bulunan yemek tabağını fırlatarak kafasına vurmasına sebebiyet vererek ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

‘İlk değil’…

Hocaoğlu, E.D’nin birçok kez eşine karşı ciddi darp suçunu işlediğini ve geçtiğimiz yıl yargılanıp 3 bin TL para cezası aldığını söyledi.

Hocaoğlu, doktor olan zanlının ilerde mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.