Eşinin serçe parmağını kırdı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Vahim Zarar’, ‘Ciddi darp’, ‘Şiddet Kullanma tehdidi’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.C., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayşe Berksan, olguları aktardı.

Polis, zanlı N.C., 16 Ekim tarihinde işyerine ait depoda sözlü tartıştığı eşi F.C’nin “Nerede bıçak, seni boğazlayım da kurtulayım” deyip, boğazını sıkarak, darp edip, sol el serçe parmağının kırılmasına neden olduğunu anlattı.

4 gündür aranıyordu…

Polis, zanlının 16 Ekim tarihinden beri arandığını ve tutuklandıktan sonra suçlamaları kabul etmeyip, eşinin kendisini darp ettiğine dair şikâyetçi olduğunu, zanlıya ait de darp raporu olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı ile eşinin ayni ikamet adresinde kalmayacaklarını, ayrıca müştekinin koruma ve uzaklaştırma emri aldığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 1 kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.