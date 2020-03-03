Eşinin kahvesine ‘ilaç attı’

Eşinin kahvesine cinsel gücü artırıcı jel koyup içirmek istediği ve çantasına da el koyduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı İ.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cennet Okur, zanlı İ.K’nin "Ağır Bir Suç işlemeye Teşebbüs, Sirkat ve Yasalara Aykırı olarak başkasını kimlik kartından Yoksun etme suçlarına" neden olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 28 şubatta Lefkoşa'da sakin eşi E.K.’nın araç içerisindeki TC nüfus cüzdanı ve KKTC kimlik kartını çaldığını, böylece, yasalara aykırı olarak eşini kimlik kartından mahrum ettiğini söyledi.

Polis şu iddiaları da ortaya koydu:

"Zanlı 01.03.2020 ve 02.03.2020 tarihlerinde Lefkoşa'da eşine içirip zarar vermek maksadı ile Nescafe hazırlayıp, bardak içerisine meçhul bir madde attığı esnada eşi tarafından fark edildi."



Mahkemede ifade veren polis meçhul madde ve eşine ait kimlik kartlarının zanlının tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını kaydetti.

“Cinsel gücü artırıcı jel koyduğunu itiraf etti…”

Polis, zanlının Lefkoşa kaza mahkemesin emri gereği tutuklandığını, aynı gün gönüllü bir ifade vererek, eşinin fincanına cinsel gücü artırıcı jel koyduğunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının KKTC ve TC vatandaşı olup, 3 çocuk babası ve işsiz olduğunu belirtti, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve belirtilen ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.