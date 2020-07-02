Eşini ‘öldürmekle’ tehdit etti

Lefkoşa’da meydana gelen yazılı öldürme tehdidi ve şiddet kullanma tehdidi ile ilgili tutuklanan zanlı E.C.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlının, 30.06.2020- 01.07.2020 tarihleri ile 22:35-05:30 saatleri arasında telefonla Lefkoşa'da sakin eşi F.S.’nin telefonuna Whatsapp üzerinden mesaj yazdığını, ‘toplu katliam yapacağını ve kendisini öldüreceğini’ söylediğini ifade etti. Zanlının “Polise gitsen 1 hafta içeri alırlar, sonrası?” diyerek de ölüm tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, dava görülünceye kadar teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.