Eşini darp etti, tutuklandı

Lefkoşa’da zanlı A.K., eşi F.K’yi ‘eski eşinden olan çocuğunu daha geç almasını söylediği’ için darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı. A.K. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, huzurda bulunan zanlı A.K’nin, Ciddi Darp suçlaması getirildiğini anlattı. Polis, zanlının 25.03.2020 tarihinde Lefkoşa'daki evlerinin oturma odasında, ‘eski eşinden olan çocuğunu daha geç almasını söylediği’ gerekçesi ile aynı yerde sakin eşi F.S’yi ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, F.S.’nin doktor kontrolünden geçirildiğini vücudunda darp ve cebir izine rastlandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlı aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve zanlının KKTC vatandaşı olup antrenör olduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili başlatmış olduğu tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 300 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.