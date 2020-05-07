Eşini darp etti, öldürmekle tehdit etti!

Demirhan da eşini ciddi şekilde darp edip, bıçakla öldürmekle tehdit eden ve polisi aramaya yeltenmesi üzerine telefonunu da kıran zanlı M.A.A. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cennet Okur, huzurda bulunan zanlı M.A.A.’nın 05 Mayıs 2020 tarihinde Demirhan'da meydana gelen "Şiddet Kullanma Tehdidi, Kasti Hasar ve Ciddi Darp" suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti. Okur, söz konusu tarihte saat 17.00 raddelerinde Demirhan'da zanlı M.A.A dayısının kızının evine ziyarete gittiği gerekçesiyle, Demirhan Lefkoşa'da bulunan ikametgâhın mutfak kısmı içerisinde her iki eli ile eşi Z.A.'nın vücudunun muhtelif yerlerine, başına ve yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra yine mutfak tezgâhı üzerinde bulunan ağız uzunluğu 11 cm, toplam uzunluğu 22 cm olan tahta saplı bıçağı alarak eşine hitaben "seni öldürürüm, sen kimsin lan, neredeydin, sen başka bir yerdeydin" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Okur, akabinde yardım istemek için kardeşine ve polise ulaşmaya çalışan eşinin kullanımında bulunan General Mobile GM 8 marka gri renk cep telefonunu alarak kasten ve kanunsuz olarak yere vurup kırmak suretiyle 500 TL kasti hasara uğrattığını belirtti.

Okur, olayın polisin bilgisine 06 Mayıs 2020 tarihinde geldiğini ve zanlının ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Okur, müştekinin ayni gün LDH Acil servise götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini ve ayni gün zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade verdiğini belirtti. Okur, yine ayni gün bahse konu telefon ve bıçağın emare olarak zapt edildiğini söyleyerek, zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklaması haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.