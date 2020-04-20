“Eşini darp etti, bıçakla tehdit etti”

Gönyeli’de eşini bıçakla tehdit eden zanlı Ş.D. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Erkan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı.

Çelik huzurda bulunan zanlının 16 Nisan’da saat 19.30 civarında Gönyeli’de tartıştığı eşini ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis zanlının eşini darp ettikten sonra mutfaktaki bıçakla polisi araması durumunda şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Polis şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını dile getirerek, alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca müştekinin kalması için bir yer ayarlanmaya çalışıldığını belirterek zanlının bu maksatla 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlının tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.