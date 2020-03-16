Eşini bıçakla korkutup kaçırıp darp etti

Lefkoşa’da kendisi ile barışmayan eşinin geçtiğimiz hafta içeceğine cinsel gücü artırıcı jel dökmesi üzerine tutuklanıp teminata bağlanan zanlı İ.K., bu seferde eşinin evine gizlice girip bıçak gösterip zorla kaçırdıktan sonra darp etmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı İ.K.’nin “Geceleyin ev açma”, “Mülke Tecavüz”, “Zorla İnsan kaçırma”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma”, “Şiddet tehdidi”, “Ciddi darp ve Mahkeme emrine riayet etmeme”, “Koruma emrine riayet etmeme” suçları ile methaldar olduğunu belirtti.

Kale, zanlının, kendisi ile tekrar barışması için eşi E.K. 'nın Surlariçi'nde bulunan evinin giriş kapısını anahtar ile açıp içeriye girerek "Geceleyin Ev Açma” ve Mülke tecavüz” suçunu işleyip, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen ekmek bıçağı ile eşinin sol el bileğine dayayıp EN 539 plakalı araca zorla bindirerek Uluslar Arası Kıbrıs Üniversitesi bölgesinde tepelik bir alana götürüp, yine uzunluğu ve rengi henüz tespit edilemeyen ekmek bıçağını sol el bileğine dayayarak "seninle boşanmak istemiyorum, aynı evin içinde yaşarız sen istediğin gibi yaşarsın ne istiyorsan o olurum" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Kale, zanlının ayni gün aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Kale, Ayni gün Lefkoşa kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği zanlının evinde yapılan arama da kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Kale, aranmakta olan bıçak, alınacak olan ifadeler ve kamera görüntüleri inceleneceğini belirterek, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.