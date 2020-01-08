Eşine işkence etti, 6 yıla mahkum oldu

Devrim DEMİR

Alsancak'ta Ağustos ayında eşini elektrik kablosu ile bağladıktan sonra kemerle ciddi şekilde yaralayan Cemil Gören aleyhindeki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad tarafından okunan kararda müştekinin yalvarışlarına 3 saat boyunca işkence eden sanığın pişmanlık duymadığını kaydetti.

Sanık Cemil Görenin uyguladığı şiddetin kan dondurucu olduğunu ifade eden Kürşad, işlenen suçun çok ciddi olduğuna dikkati çekti. Kürşad, Cemil Göreni yargılandığı Ağır Yaralama sucundan 6 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini kaydetti