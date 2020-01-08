Eşine işkence etti, 6 yıla mahkum oldu
Alsancak'ta Ağustos ayında eşini elektrik kablosu ile bağladıktan sonra kemerle ciddi şekilde yaralayan Cemil Gören aleyhindeki dava karara bağlandı.
A+A-
Devrim DEMİR
Alsancak'ta Ağustos ayında eşini elektrik kablosu ile bağladıktan sonra kemerle ciddi şekilde yaralayan Cemil Gören aleyhindeki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad tarafından okunan kararda müştekinin yalvarışlarına 3 saat boyunca işkence eden sanığın pişmanlık duymadığını kaydetti.
Sanık Cemil Görenin uyguladığı şiddetin kan dondurucu olduğunu ifade eden Kürşad, işlenen suçun çok ciddi olduğuna dikkati çekti. Kürşad, Cemil Göreni yargılandığı Ağır Yaralama sucundan 6 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini kaydetti
Bu haber toplam 561 defa okunmuştur
Etiketler : kadına şiddet, darp, mahkeme, işkence, karar, Cemil Gören
Önceki ve Sonraki Haberler