Eşine ağır şekilde şiddet uygulayan erkek kefaletle bırakıldı

Girne’de önceki gün eşini ‘başka bir erkekle mesajlaştığı’ bahanesini öne sürerek darp eden zanlı N.G. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlı N.G.’nin 4 Ocak 2020 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Karaoğlanoğlu'nda birlikte ikamet ettiği eşi A.G.’yi evlerinin salon kısmında aralarında çıkan tartışma neticesinde ağır şekilde darp edip hayatını tehlikeye soktuğunu söyledi.

Polis aynı gün tespit edilen zanlı N.G.’nin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve hücreye yerleştirildiğini söyledi. Polis zanlıdan ilk etapta şikâyetçi olan eşi A.G.’nin yeniden polise gelerek şikâyetini geri çektiğini ve ek ifade verdiğini belirtti. Polis memuru Gültuna mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı N.G.’nin TC vatandaşı olup ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı N.G. pişman olduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasın haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 5 bin TL değerinde kefalet sendi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.