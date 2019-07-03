“Eşim sürülecek diye kaygılıyız”

Trafikte seyir halindeyken yanlış park halindeki bir aracın çekilmesi için uyarıda bulunan polis memuru Zihni Şago ilgili şahısla tartıştı, darp olayı yaşandı. Yaşanan olay sonrasında olay yerine polis çağırıldı ancak gelen polis, polis memuru Zihni Şago'yu gözaltına aldı.

"Darp" suçlamasıyla 1 gece gözaltında tutulan polis Zihni Şago'nun eşi Tuğba Şago YENİDÜZEN'e konuştu, ilginç iddialar ortaya attı

Tuğba Şago, eşinin haklı olduğu halde suçlu bulunduğunu iddia etti, görev yerinden sürülme kaygısı güttüklerini anlattı.

Tuğba Şago: “Bizi haklı olduğumuz halde suçlu bulduranlar her şeyi yapabilir, köklü birinin kuzeni olmak yasaları esnetebiliyormuş, yazık…”

Fehime ALASYA

Trafikte seyir halindeyken yanlış park halindeki bir aracın çekilmesi için uyarıda bulunan polis memuru Zihni Şago ilgili şahısla tartıştı. Yaşanan olay sonrasında olay yerine polis çağırıldı ancak gelen polis, polis memuru Zihni Şago'yu gözaltına aldı. Zihni Şago'nun eşi Tuğba Şago YENİDÜZEN'e konuştu.

Tuğba Şago, eşinin kavga ettiği şahsın “bir komutanın kuzeni” olduğu gerekçesiyle ‘torpil’ kullandığını iddia etti. Şago, eşinin mevcut görev yerinden başka bir alana gönderileceği kaygısı güttüklerini anlatarak, bu durumu eleştirdi.

Yaşanan kavga sonrasında eşinin ‘darp’ meselesiyle suçlu bulunduğunu ve bir gece poliste tutulduğunu belirten Şago, karşı tarafın arabasının yanlış park edilmiş olduğu halde sadece ifadesine başvurulup serbest bırakıldığını anlattı.

Eşinin yanlış park ettiği ve geçişi kapattığı gerekçesiyle yoldan çekilmesi gereken bir araç için uyarıda bulunduğunu anlatan Tuğba Şago, aracı çekmemekte ısrar eden bir kişiyle tartışmaya girdiklerini, bu kişi tarafından saldırıya uğradıklarını savundu.

Şago, “Bizi haklı olduğumuz halde suçlu bulduranlar her şeyi yapabilir, köklü birinin kuzeni olmak yasaları esnetebiliyormuş, yazık…” diyerek, tarafların olay sonrası poliste ifade verdiğini ve eşinin suçlu bulunduğunu ifade etti.

Eşinin kavga ettiği kişi tarafından sözlü olarak tehdit edildiğini anlatan Şago, “torpili olan ve Polis Genel Müdürlüğü’ne ulaşan şahsın, eşini haklı olduğu halde suçlu gösterdiğini” iddia etti.

“Sen göreceksin, seni Tevfik komutana şikâyet edeceğim, seni sürdüreceğim, maaşını benim vergimle ödeniyorsun” diye sözler ve küfürler savurdu. Bu sırada bıçak almak için kafeye koştu, çalışan arkadaşları onu engelledi” diyen Şago, yaşananların ardından eşinin ‘torpil’ ile mevcut görev yerinden başka bir alana gönderileceği kaygısı güttüklerini anlattı.

“Köklü birinin kuzeni olmak yasaları esnetebiliyormuş”

Yaşananları YENİDÜZEN’e anlatan Tuğba Şago, eşinin mevcut görev yerinden başka bir alana gönderileceği kaygısı güttüklerini anlatarak, bu durumu eleştirdi:

“Bizi haklı olduğumuz halde suçlu bulduranlar her şeyi yapabilir, köklü birinin kuzeni olmak yasaları esnetebiliyormuş, yazık…”

Tuğba Şago açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Küçük Kaymaklı Lemar Market yanındaki Of lisans önünde durduk.

Tali yoldan ana yola çıkan yolu araba parkı ile kapatmışlardı. Çıkamadık, yolumuzu kesecek şekildeydi. Eşim inip arabayı araştırdı. Bölgedeki kafe görevlisi çıktı, bu çalışan bekleyeceksiniz aracın daha işi var dedi. Eşimle tartıştılar. Ben bu sırada arabamı kenara çekmek istedim, o sırada eşimle tartışan kişi gelip benim ve arabamın fotoğrafını çekti, beni şikâyet edeceğini söyledi. Eşimle birbirlerine vurmaya başladılar. Kafe çalışanı “sen göreceksin, seni Tevfik komutana şikâyet edeceğim, seni sürdüreceğim, maaşını benim vergimle ödeniyorsun” diye sözler ve küfürler savurdu. Bu sırada bıçak almak için kafeye koştu, çalışan arkadaşları onu engelledi, kavga devam etti, ardından polis geldi. Karakola gittik, ifade verdik, daha sonra arabasını çekmeyen, eşime vuran ve tehdit eden taraf ifadesi alınıp serbest bırakıldı, eşim içerde tutuldu. Eşim suçlu bulundu.”

“Haklıyken haksız duruma düşebiliyoruz”

“Kamera kayıtlarında da saldırılar görülüyor. Komutanın kuzeniymiş, Polis Genel Müdürü'nü aradılar ve eşimi tutular, suçlusun dediler.

Bizi haklı olduğumuz halde suçlu bulduranlar her şeyi yapabilir, köklü birinin kuzeni olmak yasaları esnetebiliyormuş, yazık… Haklıyken haksız duruma düşebiliyoruz.

Bu kafe çalışanına ait değildi araba, arkadaşının arabasıydı, çekmedi ve bizimle bu tartışmaya girdi.”

“Sürgün edileceği duyumlarını alıyoruz. Bir polisin bu durma düşmesi çok tuhaf…”

“Eşime darp ettiği için suçlu bulundu ama bizim de özel hayatımıza gizliliğimiz ihlal edilmişti. Fotoğrafımızı çekmişti.

Ama eşim mağdur oldu, sürgün edileceği duyumlarını alıyoruz. Bir polisin bu durma düşmesi çok tuhaf…

Olay yerine gelen polisler tarafından yanlış park halinde olduğu, tüm evraklarının da eksik olduğu tespit edildi, işlem yapılacağı söylendi ama bilemiyoruz. Eşim Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapıyor.

Bu kişinin torpili yüzünden eşimin görev yeri değiştirilirse çok kötü olur. Bunun kaygısını yaşıyoruz.

Bu olaylar yaşanırken 2 yaşındaki çocuğumuz da arabada uyuyordu.”