“Eşim 14 gün ‘ev hapsinde’ olacak”

Fehime ALASYA

İngiltere’den Larnaka’ya gelen ve bir yolcunun ateşinin yükselmesinden dolayı önce karantinaya alınan, akabinde ‘pozitif vaka yok, tedbir amaçlı’ açıklaması yapılan uçaktaki Kıbrıslı Türk yolcunun eşi YENİDÜZEN’e konuştu.

Eşinin çarşamba gününden beridir kendi bireysel inisiyatifiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde, Lefkoşa’daki evinde, ailesinden uzakta ‘ev hapsinde’ olduğunu ifade eden kadın, herhangi bir devlet yetkilisinin kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Güney basını, karantinaya alınan bu uçaktaki yolcuya yapılan testlerin temiz çıktığını, Korona Virüs olmadığını açıklamıştı. Buna rağmen hastalığın 14 günlük kuluçka süresini değerlendiren aile, bu nedenle kimseyle görüşmeyip ‘ev hapsi’ uyguladıklarını anlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan uçaktaki Kıbrıslı Türk yolcunun eşi şunları anlattı:

“Eşim, Çarşamba günü, 28 yaşındaki 1 Kıbrıslı Rum’un Larnaka’dan gelen İngiltere uçağında fenalaştığının tespit edildiği uçaktaydı.

Çok korktuk, kuzeye geçerken hiçbir sıkıtını yaşamadı, uçaktan indi ve kuzeye geldi. Fakat yine de bireysel olarak tedbiri elden bırakmadık. Eşim diğer evinde kalıyor. Hala benim ve çocuklarının yanına gelmedi. 14 gün geçmeden de gelmeyecek. Evden çıkmıyor, bu sürecin geçmesini bekliyor.

Eşim 3, 4 günlüğüne iş seyahatine gitti. Daha fazla kalacaktı ama hemen döndü, uçuşlar yasaklanırsa ailesinin yanında olmak istedi. Hemen geri geldi.”

“Hiçbir yetkili bize bunu yapın demedi”

Şu an hala evdedir, kimseyle görüşmüyor. Eşim o yolcunun farkında değildi. Yolcu en arkadaydı, eşim en önlerde. Uçakta gayetmiş, o sırada sıcaklığı ortaya çıktı. Test yapılmış, negatif olduğu ortaya çıkmış ama yine de uçak karantinaya alındı. Biz her ihtimale karşı görüşmedik. 14 gün görüşmeme kararı aldık. O uçakta pozitif vaka yoktu, durumu iyi ama yine de korktuk.

Eşimi negatif çıkana dek koruma altına almalıydı ama biz kendi bireysel inisiyatifimizle bunu yaptık. Hiçbir yetkili bize bunu yapın demedi.”

Tatar açıklamıştı: “10 yolcu aranıyor”

Başbakan Ersin Tatar, güneye gelen ve bir Corana Virüs şüphesi hasta olması nedeniyle karantinaya alınan uçakta, 10 da Kıbrıslı Türk yolcu olduğunu söylemişti.

BRTK ekranlarında ‘Basın Odası’nda konuşan Başbakan Tatar, söz konusu 10 yolcunun isminin güneydeki makamlardan da istendiğini belirterek, polisin gerekli araştırmayı yapacağını söylemişti.

“Bu uçaktaki yolcuların 14 gün ev gözetimde kalması gerekiyor” diyen Başbakan Tatar, bu yönde araştırma yaptıklarını belirtmişti.