Esentepe’den farklı tarife: 2-5

K-Pet Birinci Lig 12’nci haftasında Değirmenlik, Esentepe’yi konuk etti. Esentepe, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmayı 5-2 gibi farklı bir skorla kazanıp, haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızı beyazlı ekip, bu galibiyetle 22 puana yükselerek, zirve takibini sürdürmüş oldu. Değirmenlik ise alınan bu mağlubiyetin ardından 15 puanda kaldı.

STAT: Sadık Cemil Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, İsmail Egeli, Hakan Ünal

DEĞİRMENLİK: Mustafa, Yusuf, Özner (Dk.57 Ferda), Süleyman, Gencali (Dk.57 Hüseyin Keleş), Phılippos Vakos, Erdoğan, Fehim (Dk.79 Halit), Osman, Celal, Hasan Mercan

ESENTEPE: Kemal, Emre, Hasan Sungur, Nersin, Onur (Dk.55 İsmail), Eser, Yakup (Dk.46 Ahmet Karal), Hüseyin Ermiş, Mahmut, Başak, Hasan Özçelik (Dk.77 Burak Tümkan)

GOLLER: Dk. 42 Süleyman Türker, Dk.80 Phılippos Vakos (Değirmenlik) Dk.36 Hasan Özçelik, Dk. 45 Gençali Kumaş (K.K), Dk.63 Eser Kan, Dk.78 Ahmet Karal, Dk.51 Özner (Esentepe)