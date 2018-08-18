Esentepe’den bir yerli bir yabancı imza

K-Pet Süper Lig’in yeni ekiplerinden Esentepe, bir yerli bir yabancı oyuncuyu transfer etti. Esentepe, uzun yıllar Denizli’de forma giyen Eren Meral’i bonservisli olarak kadrosuna kattı. Son olarak Kosova Süper Ligi ekiplerinden FK Trepca 89 takımında görev yapan Nijeryalı forvet oyuncusu Henry Chibueze Odi de kendisini Esentepe oyuncusu yapan imzayı KTFF’de attı.