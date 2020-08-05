Esentepe'de uyuşturucu: 2 tutuklu

Esentepe'de bugün saat 15:00 sıralarında, düzenlenen operasyonda uyuşturucudan iki kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, M.A. (E-25) ve A.W. (E-25)'nin tasarruflarında, toplam 105 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile exstasy türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 163 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.