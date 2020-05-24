YENİDÜZEN

Esentepe’de kaplumbağa koruma alanı olduğu belirtilen sahile beton dökme hazırlığı, büyük tepki topladı, çevrecileri ayağa kaldırdı.

Kaymakamlığa, Çevre Dairesi’ne ve polise şikayette bulunulması üzerine çalışmanın durdurulduğu ifade edilse de, Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan sahildeki bu alanın kaplumbağa yumurtlama alanı olmadığını savundu, oradaki büfenin tadilat çalışması yaptığını söyledi.

Osman Bora Çağakan ise, Cevre Koruma Dairesi olarak Girne Kaymakamlığı ve Şehir Planlama Dairesi’nden görüş alındığını, izinsiz yapıların kaldırılması için Esentepe Belediyesi’ne uyarı yazısı yazıldığının, konunun polisin de bilgisine getirildiğini açıkladı.

Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan:

“Kaplumbağa yumurtlama alanı değil, olayı politikleştirmeye çalışıyorlar”

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, plajda yapılan 'beton dökme' çalışmasına yönelik Yenidüzen'e açıklamada bulundu. Erdoğan, bu alanda bir büfe olduğunu söyleyerek "Her yaz buraya hasırdan büfe kuruluyor, plaja gelen halka hizmet vermek için. Kışları ise kaldırılıyor... Altı senedir tadilat ve bakım yapılmadığı için, büfenin de üstü kapalı hale getirilmesi için çalışma yapılıyor" şeklinde konuştu, işletmenin izinli olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, sahildeki bu alanın kaplumbağa yumurtlama alanı olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. Bazı kişilerin 'olayı politikleştirmeye çalıştığını' kaydetti.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir:

“Belediye böyle bir izin veremez, hukuka aykırı”

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, Belediye Başkanı’nın böyle bir hakkı olmadığını belirtti, yapılanın anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Kaymakamlığa, Çevre Dairesi’ne ve Polise şikayette bulunulduğunu belirten Sahir, ilgili tüm bakanlıkları aradıklarını ve 'ilgileniyoruz' yanıtı aldıklarını söyledi.

"Belediye kendisi böyle bir izin veremez bu hukuka aykırıdır. Kaplumbağa olsun veya olmasın, denize projektör konulamaz. Belli ki yangından mal kaçırır gibi, kısa sürede görülmeden bitirmek istediler, gece çalışıyorlar. Bu tüm iradelere aykırıdır. Belediye adına da çok büyük bir sorundur" dedi.

Sahir, belediyenin inşa çalışmasına devam etmesi durumunda hukuki işlem başlatacaklarını kaydetti.