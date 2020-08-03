Esentepe’de kuru ot ve çöpler yandı

Esentepe'de Alkan Holiday Village isimli işletmenin yakınlarındaki arazide yangın çıktı. Saat 12:40 sıralarında başlayan ve henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu 50 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar ile atık çöpler yandı.

Yangın, Orman Dairesi ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı ve polis itfaiye ekipleri ile birlikte söndürüldü.

FOTO: ARŞİV