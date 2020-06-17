Esentepe’de ‘kaplumbağa sahili’ne ara emri
Girne Kaymakamlığı, Esentepe Belediyesi’nin sahil düzenleme projesine yönelik ara emri kararı aldı.
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Girne Kaymakamlığı, Esentepe Belediyesi’nin sahil düzenleme projesine yönelik ara emri kararı aldı.
Esentepe Kaplumbağa Yumurtlama Sahili’ndeki yapılaşma çevre örgütleri ve duyarlı yurttaşlar tarafından şikayet konusu olmuştu.
Girne Kaymakamı Sinan Güneş, izinsiz yapılaşmalarla ilgili dava dosyaladığını ve kaçak yapılaşmalara yönelik “ara emri kararı” alındığını şikayet sahibi derneklere bildirdi.
Son 5 senedir Esentepe sahillerinde yaşanan insan tahribatının, kaplumbağa yumurtlama alanının kaybına sebep olacağı yönünde ciddi endişeler ortaya konmuştu.
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Etiketler : Esentepe, sahil, kaplumbağa
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