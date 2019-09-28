Esentepe'de iş kazası!

Esentepe'de dün saat 12:00 sıralarında, bir evde ahşap işi yapan Halil EROLDAN (E-44) kullanımında bulunan elektrikli ahşap kesme makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundan ciddi bir şekilde yaralandı. Halil EROLDAN kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisiniin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada gerçekleştirilen ameliyat sonrası müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.