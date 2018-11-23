Esentepe'de evleri su bastı!

Şiddetli yağmur Girne ve çevresinde etkili oldu. Kuvvetli sağanak, olumsuzlukların da yaşanmasına neden oldu.

Özellikle Esentepe ve Tatlısu’dan yağmur suları adeta sel etkisi yarattı, Esentepe'de birçok evi su bastı.

ALSANCAK'TA YILDIRIM DÜŞTÜ

Öte yandan Alsancak'ta Irmak sokak üzerinde bulunan ve David Tirffitt'e ait evin bahçesine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu içerisinde muhtelif ev eşyalarının bulunduğu ahşap ambar yanarak zarar gördü.

Fotoğraflar: UMUT BAHADIR/ Görüntü: sosyal medya