Esentepe’de çöp ev

Esentepe bölgesinde yaşayan ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin evinin içinden paylaşılan fotoğraf karesi, adeta bir ‘çöp ev’ trajedisini ortaya çıkardı.

Esentepe sakini bir vatandaşın paylaşımıyla ortaya çıkan çöp evin dışının Esentepe Belediyesi tarafından temizlendiği fakat içine hiçbir şey yapılmadığı belirtilirken, yabancı uyruklu olan bu kişiye neden sahip çıkılmadığı soruldu…

Sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“KİMİN UMURUNDA Kİ;

Bugün sabah Esentepe belediyesi ekiplerince Alman vatandaşı olan şahsın evinin dışı temizlendi peki ya içi, bu kişi de ne gibi sağlık sorunları olabileceğini resimlere bakarak bir düşünsenize. İnsan hayati bu kadar mı ucuz. İnsanın hangi ülke vatandaşı,dini,dili veya ırkı önemli mi? Netice de bir can. AMA KİMİN UMRUNDA Kİ! Alman konsolosluğu neden vatandaşına sahip çıkmıyor, neden bizim kurumlarımız bu insana destek çıkmıyor?

Kaldı ki kendi halinde ve çevre kirliliği ile sağlık tehditi dışında kimseye bir zararı yok.”

Fotoğraf: Umut Bahadır